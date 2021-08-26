Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу, который пройдет в уральской столице в 2022 году. В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатор Александр Высокинский, мэр Алексей Орлов и президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь.

- Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Однако в СССР мужские и женские чемпионаты мира проводились в общей сложности пять раз, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также почетные гости посмотрели самый длинный матч в истории российского волейбола, который проходит в рамках фестиваля «Год до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022». Матч стартовал в Красноярске и завершится в Москве.