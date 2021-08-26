Билайн в Свердловской области расширил зону покрытия сети и ускорил 4G интернет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билайн поддерживает высокий темп развития сети в Екатеринбурге и во всей области. С начала 2019 года в Свердловской области сеть 4G выросла на 80%. Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам еще больше общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве, использовать мобильный интернет для работы и учебы.

Покрытие и мощность сети были увеличены как в крупных городах, так и в большинстве районах Свердловской области. Особенное внимание оператора было уделено покрытию 4G сетью жилых массивов, образовательных и социальных учреждений, вокзалов, торговых и бизнес-центров. Например, летом 2020 года Билайн улучшили качество связи для десятка жилых комплексов Академического района города. Это позволило более 90 тысячам жителей района еще быстрее загружать видео высокого разрешения или другие тяжелые файлы, сделать разговоры более комфортными.

Благодаря дополнительным базовым станциям клиенты все больше отдают предпочтение мобильному интернету. Уже в этом году жители области стали пользоваться 4G-интернетом в 2 раза больше.

Несмотря на то, что мобильный трафик растет, и растут скорости интернет-серфинга со смартфона. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Карта покрытия связью Билайн и тарифные предложения на https://sverdlovskaya-obl.beeline.ru/customers/products/quality/