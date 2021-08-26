Фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года продлили на два дня

После окончания работы сада редкие деревья разместят в разных точках в пределах Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Атмосфера», в рамках которого на парковке перед администрацией Екатеринбурга высадили редкие деревья, продлили на два дня. Об этом «КП Екатеринбург» сообщила исполнительный директор мероприятия Ирина Витман.

- Фестиваль продлится пятницу, субботу и в воскресенье до 16:00, - рассказал она.

Витман отметила, что фестиваль продлили по распоряжению мэра Алексея Орлова. По ее словам, мероприятия на садовую тему до 29 августа организовать не успеют. Однако если появится музыкальная группа, готовая быстро сориентироваться, то будет концерт.

Фестиваль «Атмосфера» стартовал 14 августа в День города в Екатеринбурге. Планировалось, что сад, разбитый на площади 1905 года, простоит до 26 августа включительно. Вход на фестиваль свободный. После окончания работы сада редкие деревья разместят в разных точках в пределах города.

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