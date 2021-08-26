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Происшествия26 августа 2021 15:39

В пассажирском поезде из Анапы до Екатеринбурга умер ребенок

По предварительным данным, у него была тяжелая болезнь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Смерть малыша не имеет криминального характера

Смерть малыша не имеет криминального характера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пассажирском поезде, который следовал из Анапы в Екатеринбург, скончалась 13-летняя девочка. По предварительным данным, ребенку стало плохо под Каменском-Уральским. В центральном следственном управлении на транспорте сообщили, что его смерть не имеет криминального характера.

- Ребенок ехал в поезде с родителями. У него была болезнь, из-за которой, по предварительным данным, он умер. Сейчас проводится экспертиза, которая даст точное заключение о причинах смерти, - уточнили в ведомстве. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

Напомним, в июле в Екатеринбурге госпитализировали трех детей, который, по предварительным данным, отравились некачественной едой в отеле в Санкт-Петербурге. Их пришлось увозить прямо с железнодорожного вокзала уральской столицы.