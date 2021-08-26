Пожарные поезда Свердловской магистрали стали чаще выезжать для тушения природных пожаров в конце августа

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Основная задача специализированного подвижного состава – локализация и предотвращение распространения возгораний вблизи полосы отвода железной дороги, защита от огня инфраструктуры и объектов магистрали, а также помощь на других объектах по запросу МЧС.

Так, 24 августа пожарные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный и Кузино выезжали в район тушения крупного лесного пожара на склонах горы Волчихи в Первоуральском городском округе. В этот же день пожарный поезд станции Тюмень дважды был поднят для ликвидации очагов возгорания в лесном массиве недалеко от станции Войновка (в черте города Тюмень). Пожарный поезд станции Кузино 25 августа выезжал на тушение лесного пожара в полосе отвода железной дороги вблизи станции Сабик (Шалинский городской округ).

Спецсоставы обеспечивают доставку большого объема воды и ее бесперебойную подачу к местам возгораний. Общая вместимость трех цистерн-водохранилищ пожарного поезда – около 180 куб. м, что сопоставимо с 70 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам возможно только по железной дороге.

Всего с начала пожароопасного периода 2021 года пожарные поезда СвЖД совершили более 70 выездов, в том числе 19 – по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных пожаров.

Напомним, на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток – несколько минут после получения приказа.