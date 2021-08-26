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Общество26 августа 2021 15:19

Свердловскую область накроет шквалистым ветром

Его порывы будут достигать 20 метров в секунду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ожидается, что непогода придет в регион 27 августа

Ожидается, что непогода придет в регион 27 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в ближайшие дни придет шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается, что непогода придет в регион 27 августа. В МЧС напомнили, что если ветер застал вас на улице, необходимо избегать нахождения около домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и прочие предметы, также не стоит проходить рядом с неустойчивыми конструкциями.

- Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве напоминают, что о любых чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».