Свердловчанка получила реальный срок за неуплату алиментов детям

Жительница Ивделя получает реальный срок за неуплату алиментов уже второй раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе 28-летнюю местную жительницу повторно приговорили к шести месяцам колонии общего режима из-за того, что она не платила алименты детям. Такое решение принял городской суд.

- В 2014 году на подсудимую решением суда возложена обязанность выплачивать алименты на содержание трех детей в размере 1/2 части всех видов заработка, - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2019 году женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за то, что она нарушила решение суда и без уважительной причины два месяца не платила алименты. Суд назначил ей наказания в виде обязательных работ на 60 часов. Однако жительница Ивделя его не отбыла.

В 2020 году женщину вновь привлекли за неуплату алиментов. Ее признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). Свердловчанку приговорили к 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Освободившись, женщина продолжила не платить алименты трем своим детям. Задолженность по алиментам трем детям составила больше 232 тысяч рублей. Ивдельский суд решил, что она не сделала должных выводов, и вновь назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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