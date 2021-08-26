Жители Екатеринбурга смогут пройти медосмотр и поставить прививку в мобильных пунктах

Мэрия отмечает, что мобильные пункты пользуются большим спросом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга смогут пройти медосмотр и поставить прививку от коронавируса в передвижных модульных пунктах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Мобильный лечебно-профилактический комплекс предполагает, что в нем могут вести прием специалисты сразу нескольких направлений, - говорится в сообщении.

Первая точка работы такого передвижного пункта был двор на улице Металлургов, 22. Там жители города могли бесплатно сделать кардиограмму, проконсультироваться у терапевта и кардиолога и проверить зрение. Также уральцы могли привиться от коронавируса.

Передвижной комплекс, в котором можно было проверить зрение располагался рядом с основным мобильным пунктом. В нем было полноценное стационарное рабочее место врача. Также там был проектор знаков и ручной измеритель внутриглазного давления.

Мэрия отмечает, что мобильные пункты пользуются большим спросом. Врачам в работе помогают студенты колледжа и волонтеры, которые наблюдают за общением с пациентами.

В августе и сентябре пройти медосмотр и поставить прививку от коронавируса в модульных медицинских пункты можно в следующие дни:

- 31 августа на улице Татищева, 16

- 4 сентября на улице Опалихинская, 19

- 7 сентября на улице Черепанова, 18

- 9 сентября на улице Рабочих, 15

Для прохождения осмотра и получения консультаций екатеринбуржцам не нужно предварительно записываться. Однако при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС и, если есть, прививочный сертификат.

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