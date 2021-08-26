Мошенники пытаются продавать фиктивные документы на закупки от имени АО «Транснефть – Прикамье»

.

В последнее время участились случаи обращений в различные компании и организации неизвестных лиц, представляющихся работниками АО «Транснефть – Прикамье»,ПАО «Транснефть» и других организаций системы «Транснефть» (ОСТ) с фиктивными предложениями об участии в закупках для ПАО «Транснефть» и ОСТ.

Представляясь сотрудниками АО «Транснефть – Прикамье», либо ссылаясь на тесную взаимосвязь со специалистами предприятий трубопроводного транспорта нефти, неизвестные лица предлагают принять участие в вымышленных или реальных процедурах закупок (поставки промышленной продукции, оказаниеобразовательных, охранных и иных услуг).

В качестве обязательного условия мошенники выдвигают необходимость приобретения свидетельства «национального реестра надёжных поставщиков», «реестра добросовестных поставщиков», «регистра проверенных организаций», вступленияв «межрегиональный реестр экспертизы и оценки» для подтверждения профессиональной репутации по предмету закупки или получения так называемого «сертификата соответствия», не предусмотренного положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и другими нормативными документами компании. Злоумышленники убеждают предпринимателей, что включение в так называемый «белый список» гарантирует им победу, или, как минимум, повышает шансы на заключение контракта с нефтепроводной компанией.

Мошеннические предложения поступают также и предприятиям, уже участвующим взакупочных процедурах, проводимых АО «Транснефть – Прикамье». Среди них предложения об оказании услуг в подготовке заявок на участие в закупках, содействия в признаниипобедителями закупочных процедур и иные посреднические услуги. Лица, предлагающиеданные услуги, также представляются работниками АО «Транснефть – Прикамье»и ОСТ, либо ссылаются на наличие«тесных» отношений с сотрудниками и знание «специфических» требований и условий, что якобы позволит побеждать в проводимых торговых процедурах.

Информируем, что указанные предложения и действия не имеют никакого отношения к деятельности АО «Транснефть – Прикамье», ПАО «Транснефть» и ОСТ, носят провокационный, противоправный характер и совершаются путём мошенничества с целью получения денежных средств за документы, которые фактически не являются необходимыми для участия в закупках.

АО «Транснефть – Прикамье»осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами, проводимые процедуры имеют открытый и прозрачный характер и не предусматривают услуг посреднических структур.

Вся переписка между АО «Транснефть – Прикамье», ОСТ и лицами (производителями, заявителями, участниками закупки, контрагентами и др.) осуществляется в рамках установленного в ПАО «Транснефть» и ОСТ документооборота, в котором документы, в том числе адресные запросы технико-коммерческих предложений, оформляются на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, имеют установленный состав реквизитов и регистрацию.

С учетом изложенного просим участников закупок товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и ОСТ во избежание негативных последствий не поддаваться на поступающие провокационные предложения.