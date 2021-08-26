Нижнетагилец вырастил у себя дома 36 кустов наркосодержащих растений

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Житель Нижнего Тагила выращивал у себя дома 36 кустов наркосодержащих растений. Полицейские обнаружили их, когда мужчина находился на принудительном лечении в медицинском учреждении.
- В ходе рассмотрения административного материала по статье 6.8 КоАП РФ в отношении ранее задержанного с наркотическим средством местного жителя, сотрудники полиции выяснили, что «урожай» собирался в квартире по улице Победы, хозяин которой уже несколько месяцев находится на принудительном лечении в медицинском учреждении, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"
Мужчина после вынесения приговора до помещения его в больницу успел вновь высадить наркосодержащие растения, создав необходимые условия для выращивания нового урожая. Ключи от квартиры он предусмотрительно передал приятелю, попросив ухаживать за растениями.
- Кода полицейские вместе с понятыми вошли в квартиру, там стоял стойкий характерный запах, подтверждающий наличие в квартире наркосодержащих растений, - отметили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Наркополицейские вырвали с растения с корнем из горшков и тщательно упаковали для направления на исследование в экспертно-криминалистический отдел.
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