Нижнетагилец вырастил у себя дома 36 кустов наркосодержащих растений

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Житель Нижнего Тагила выращивал у себя дома 36 кустов наркосодержащих растений. Полицейские обнаружили их, когда мужчина находился на принудительном лечении в медицинском учреждении.

- В ходе рассмотрения административного материала по статье 6.8 КоАП РФ в отношении ранее задержанного с наркотическим средством местного жителя, сотрудники полиции выяснили, что «урожай» собирался в квартире по улице Победы, хозяин которой уже несколько месяцев находится на принудительном лечении в медицинском учреждении, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Мужчина после вынесения приговора до помещения его в больницу успел вновь высадить наркосодержащие растения, создав необходимые условия для выращивания нового урожая. Ключи от квартиры он предусмотрительно передал приятелю, попросив ухаживать за растениями.

- Кода полицейские вместе с понятыми вошли в квартиру, там стоял стойкий характерный запах, подтверждающий наличие в квартире наркосодержащих растений, - отметили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Наркополицейские вырвали с растения с корнем из горшков и тщательно упаковали для направления на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка