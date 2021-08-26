ЕВРАЗ НТМК направил $4 млн в развитие мощностей по производству железнодорожных колес

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Инвестиции ЕВРАЗа в проекты развития составят более $4 млн. Новые агрегаты будут запускаться в работу в течение 2-го полугодия 2021 года и 1-го полугодия 2022 года.

В цехе будут установлены сверлильно-фрезерный и балансировочный станки, оборудована линия покраски колес, что позволит увеличить объем производства обработанных колес. После запуска новой линии штат подразделения увеличится на 20 человек.

Помимо этого в цехе дополнительно вводят в работу автономную установку магнитно-порошковой дефектоскопии. Это нужно для изготовления колес с выполнением требований нового ГОСТа по неразрушающему контролю. В конце 2021 года планируется запуск дополнительного ленточно-пильного станка для подготовки проб и образцов для аттестации продукции.

«На ЕВРАЗ НТМК ведется постоянное развитие производства железнодорожных колес. Мы вводим в работу новые мощности по механической обработке колес, контролю качества, расширяем сортамент проката транспортного назначения. Колеса ЕВРАЗ НТМК сегодня отвечают самым высоким требованиям потребителей», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На ЕВРАЗ НТМК освоено производство более 70 видов железнодорожных колес, в том числе для грузовых и пассажирских вагонов, специального подвижного состава, метрополитена. Комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и мировых потребителей. Сортамент транспортного проката регулярно расширяется. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК разрабатывают колесо с ресурсом пробега в 1 миллион километров.