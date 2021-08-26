В регионе горит 6 595 гектар леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область оказалась на первом месте в России по числу природных пожаров. По данным «Авиалесоохраны», на сегодня, 26 августа в регионе действуют 57 очагов возгораний на землях лесного фонда.

- 57 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 6 595 гектар, - сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

По этому показателю Свердловская область опередила Якутию, где зарегистрирован 31 очаг возгораний, но площадь пожаров значительно больше - 520 тысяч гектаров.

Напомним, крупные возгорания в Свердловской области зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городского округа. В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС.

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