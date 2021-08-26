На Урале подумают о выделении дополнительных 10 млн рублей на тушение лесных пожаров

На территории Свердловской области бушует 59 лесных пожаров на площади 7 099 гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный округ подумает о выделении Свердловской области дополнительный 10 миллионов рублей на тушение лесных пожаров. Об этом говорили на заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

- Рассматривается вопрос о переносе сроков охоты в Свердловской и Челябинской областях и выделении Свердловской области дополнительного финансирования на тушение лесных пожаров, - рассказали в департаменте лесного хозяйства по УрФО.

Также на заседании штаба руководители лесных ведомств подчеркнули, что угроз населенным пунктам от лесных пожаров в регионе нет. По их данным, на территории Свердловской области бушует 59 лесных пожаров на площади 7 099 гектар.

При этом локализовать удалось 36 лесных пожаров на площади 2 001 гектар. В тушении огня участвуют 1 150 человек и 257 единиц техники. Ликвидировать удалось четыре возгорания на площади в 129 гектар.

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