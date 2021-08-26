В Екатеринбурге заново открывается андеграундный клуб «Посторонним В»

Открытие «Посторонним В» запланировано на сентябрь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Екатеринбурге спустя 11 лет заново открывается киноклуб «Посторонним В». Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель организации Станислав Словиковский.
- Мистификации, выходки гениев, раритеты авангарда, критики и музыканты, актуальный перформанс, радикальные эксперименты, видеогипноз, инсталляции, визуальные выкрутасы, совместимость несовместимого, междисцилинарная лаборатория опыления искусства, - описал клуб его основатель.
Он заявил, что открытие «Посторонним В» запланировано на сентябрь.
Клуб в 1998 году открыл аспирант физического факультета УрГУ и исследователь в области физики Стас Словиковский вместе с сестрой-искусствоведом. «Посторонним В» начинал работу как клуб любителей артхаусных фильмов.
Однако уже в 2003 году в нем прошла первая вечеринка. После этого организация превратилась рейв-клуб. «Посторонним В» постоянно менял локации. Он просуществовал до 2010 года.
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