Евгений Куйвашев приедет в Полевской

Губернатор поедет решать проблемы жителей Полевского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 27 августа, приедет в Полевской. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона призвал написать о проблемах в городе в его соцсети.

- Пишите в комментарии о проблемах в городе. Будем разбираться, - написал Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор посетил Камышлов и Сухой Лог. В этих городах он также разбирался с вопросами, о которых ему писали в Instagram. В том числе глава региона проверил, как строится дом на улице Белинского, 40 в Сухом Логу, где уже 10 лет надеются получить квартиры дети-сироты, врачи и учителя.

- Застройщик обещал, что здание наконец сдадут. Компания добавила к некоторым квартирам удобные террасы. Я попросил оставить их именно для врачей и учителей. Они заслужили, - написал после поездки Евгений Куйвашев.