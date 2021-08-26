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Общество26 августа 2021 12:10

Евгений Куйвашев приедет в Полевской

Губернатор призвал написать о проблемах в городе в его Instagram
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Губернатор поедет решать проблемы жителей Полевского

Губернатор поедет решать проблемы жителей Полевского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 27 августа, приедет в Полевской. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона призвал написать о проблемах в городе в его соцсети.

- Пишите в комментарии о проблемах в городе. Будем разбираться, - написал Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор посетил Камышлов и Сухой Лог. В этих городах он также разбирался с вопросами, о которых ему писали в Instagram. В том числе глава региона проверил, как строится дом на улице Белинского, 40 в Сухом Логу, где уже 10 лет надеются получить квартиры дети-сироты, врачи и учителя.

- Застройщик обещал, что здание наконец сдадут. Компания добавила к некоторым квартирам удобные террасы. Я попросил оставить их именно для врачей и учителей. Они заслужили, - написал после поездки Евгений Куйвашев.