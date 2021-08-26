Волонтеры не дали перейти пламени из леса в поле у горы Волчиха

Первый отряд волонтеров отправился под Ревду 25 августа. Фото: ОНФ в Свердловской области

В Свердловской области волонтеры не дали перейти лесному пожару у горы Волчиха в поле. Добровольцы осуществили пролив тлеющей лесной подстилки.

- Специалисты определили для нас фронт работ. С инвентарем мы отправились останавливать огонь на территорию между лесом и полем, - рассказал участник акции #Мывместе, координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов.

Активисты осуществили проливку кромки пожара. Фото: ОНФ в Свердловской области

Он отметил, что предотвратить переход огня в поле было очень важно. Первый отряд волонтеров отправился к горе Волчиха 25 августа. Активисты осуществили проливку кромки пожара. После этого они начали окарауливание – периодически осматривали площадь, где был пожар, чтобы предотвратить возобновление огня.

Кроме того добровольцы передали спасателям гуманитарную помощь. В том числе они привезли больше 100 литров питьевой воды.

Добровольцы передали спасателям 100 литров питьевой воды. Фото: ОНФ в Свердловской области

Ранее стало известно, что в Свердловской области действуют 60 лесных пожаров, из которых 35 уже локализовали. Сухая, ветреная погода осложняет тушение. Под Ревдой огонь охватил 235,2 гектара, а площадь активного горения составляет 0,45 гектара.

Под Ревдой огонь охватил 235,2 гектара. Фото: ОНФ в Свердловской области

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