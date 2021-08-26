В Екатеринбурге вандалы разгромили боксы экопроекта «Вещь Добра»

Молодые люди, разгромившие боксы экопроекта, попали на на видео Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге вчера вечером, 25 августа, возле ТЦ «Европа» трое парней и девушка разгромили боксы экопроекта «Вещь Добра», в которые горожане приносят ненужные вещи, а куратор проекта отвозит их нуждающимся и отправляет на переработку.

Вандалов сняла уличная камера наблюдения. На кадрах видно, что подростки сначала с разбегу пинали боксы, а когда те сломались, растащили пакеты и взяли понравившиеся вещи.

- Периодически бывают ситуации, когда приходят люди, у которых нет дома, и берут вещи из боксов, когда они полные. Мы смирились с этой ситуацией, но такое происходит впервые. Это было неожиданно, если честно, - рассказал автор проекта «Вещь Добра» Денис Лекомцев. - К сожалению, заметил также, что и общество не пытается препятствовать таким вещам. Как вы видели, там проезжаю машины, проходят люди, и никто не пытается это остановить.

Фото: автор проекта «Вещь Добра» Денис Лекомцев

Восстановить боксы возможность есть, однако, по словам автора проекта, это будет дорогостоящая процедура, так как металл, из которого они сделаны, сейчас сильно подорожал. На молодых людей написали заявление в полицию. Создатели проекта надеются, что ребята возместят им убытки.

- По данному факту сотрудниками территориального отдела полиции проводится проверка. Лица, причастные к инциденту, устанавливаются, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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