В Екатеринбурге микроавтобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

За рулем Ford Transit был 61-летний мужчина со стажем вождения 42 года. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ДТП произошло 26 августа в 09:00. Водитель микроавтобуса Ford Transit ехал по улице Блюхера со скоростью 30 километров в час. На перекрестке улиц Блюхера и Студенческой неожиданно для него на пешеходный переход вышла 11-летняя девочка. Водитель затормозил, вывернул руль влево, но избежать наезда на ребенка не удалось.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент ДТП произошел сбой в режиме светофора в связи с замыканием кабеля из-за дождя, проведены замеры, составлены процессуальные документы, - говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Ford Transit был 61-летний мужчина со стажем вождения 42 года. Он всего один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что при неисправном светофоре перекресток считается нерегулируемым. То есть водитель должен пропускать пешеходов, переходящих по «зебре».

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