В МЧС рассказали, почему Екатеринбург снова накрыл смог

Екатеринбург с самого утра накрыл смог и чувствуется запах гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург сегодня, 26 августа, снова накрыл смог. Горожане жалуются на запах гари. По данным МЧС, город окутало дымкой от лесных пожаров на юге области, где появились новые очаги.

- Южный ветер принес его со стороны Сысерти, в данное время там действуют два природных пожара общей площадью три гектара. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным департамента информополитики региона, на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде превышений предельно допустимой концентрации по всем измеряемым веществам не зафиксировано.

Напомним, неделю назад смог окутал Екатеринбург из-за лесного пожара под Первоуральском. На сегодня, 26 августа, в Свердловской области действуют 60 природных пожаров. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, на территории Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городского округа.

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