Евгений Куйвашев приехал в Нижний Тагил на прощание с экс-директором УВЗ

Николай Малых возглавлял промышленный гигант с 1997 по 2009 год. Фото: "УралВагонЗавод"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 августа прибыл в Нижний Тагил на церемонию прощания с бывшим генеральным директором «Уралвагонзавода» Николаем Малых.

Церемония прощания прошла с 12 до 13 часов в ДК имени Окунева. Кроме губернатора траурную церемонию посетили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы Алексей Балыбердин и генеральный директор концерна "УралВагонЗавод" Александр Потапов.

всего проститься с Николаем Малых пришли около 200 человек, пишет информационный портал TagilCity.ru.

Николай Малых скончался 23 августа в поселке Черноисточинск в возрасте 73 лет. Он возглавлял УВЗ в период с 1997 по 2009 годы.