В Свердловской области участились ДТП с водителями, стаж которых меньше двух лет

С начала 2021года только 15% смогли сдать практический экзамен на права с первой попытки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области участились ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями со стажем менее двух лет. За семь месяцев 2021 года зафиксировано 94 таких аварии. В них погибли шесть человек, еще 143 получили травмы разной тяжести, сообщает управление ГИБДД региона.
- Водители, не обладающие достаточным опытом вождения, допускают опасные маневры, отвлечение от управления транспортным средством, например, пользуются телефонами во время движения, - говорится в сообщении.
Также некоторые водители садились за руль в нетрезвом состоянии. Самыми частыми причинами аварий становятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, несоблюдение очередности проезда, дистанции и непредоставление преимущества движения пешеходам.
Свердловская Госавтоинспекция отметила низкий уровень подготовки кандидатов в водители. С начала 2021года только 15% смогли сдать практический экзамен на права с первой попытки. В прошлом году показатель был выше на 9%. Чаще всего будущие водители сдают практический экзамен со второго или третьего раза.
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