В Свердловской области участились ДТП с водителями, стаж которых меньше двух лет

С начала 2021года только 15% смогли сдать практический экзамен на права с первой попытки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области участились ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями со стажем менее двух лет. За семь месяцев 2021 года зафиксировано 94 таких аварии. В них погибли шесть человек, еще 143 получили травмы разной тяжести, сообщает управление ГИБДД региона.

- Водители, не обладающие достаточным опытом вождения, допускают опасные маневры, отвлечение от управления транспортным средством, например, пользуются телефонами во время движения, - говорится в сообщении.

Также некоторые водители садились за руль в нетрезвом состоянии. Самыми частыми причинами аварий становятся выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, несоблюдение очередности проезда, дистанции и непредоставление преимущества движения пешеходам.

Свердловская Госавтоинспекция отметила низкий уровень подготовки кандидатов в водители. С начала 2021года только 15% смогли сдать практический экзамен на права с первой попытки. В прошлом году показатель был выше на 9%. Чаще всего будущие водители сдают практический экзамен со второго или третьего раза.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка