Разметку нанесли на проспекте Ленина Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Разметку нанесли на проспекте Ленина от улицы Маршала Жукова до улицы Сакко и Ванцетти в сторону дворца молодежи. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

На этом участке автобусам часто приходится стоять в пробках. Выделенная полоса для общественного транспорта позволит им быстрее проезжать перекрестки.

Напомним, к 2023 году в Екатеринбурге планируют организовать выделенные полосы для общественного транспорта на отрезках 39 улиц. Ранее мы писали, что в 2021 году, их планируют сделать в том числе на улицах Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Щербакова, Крауля, Репина, Малышева, проспекте Космонавтов, улицах Бакинских комиссаров и Щорса.