На Урале 1 сентября школьников будут охранять 4 тысячи полицейских и росгвардейцев

Только в 10 учебных заведениях праздничные линейки пройдут в классах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 сентября за общественным порядком будут следить больше четырех тысяч сотрудников регионального ГУ МВД и Росгвардии. Об этом сообщил представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых.

- За всеми учреждениями в качестве ответственных закрепят конкретных офицеров. Заступят на службу полицейские с раннего утра, их рабочий день продлится до полного завершения мероприятий, - рассказал он.

Силовики будут следить за антитеррористической и пожарной безопасностью. Это решили на заседании оперштаба по вопросам готовности полиции к охране общественного порядка и обеспечению безопасности на мероприятиях в День знаний.

Горелых отметил, что учебный год начнется в онлайн режиме, поэтому особое внимание обращено на профилактику ДТП. Полиция вместе с педагогическими коллективами проведет мероприятия по адаптации школьников после летних каникул к движению транспорта в городах. В 2021 году уже зарегистрировано 232 ДТП, что на 26% больше в сравнении с прошлым годом. В авариях погибли 17 детей, еще 249 получили различной степени травмы.

В 2021 году 1 сентября свои двери откроют 2 390 учебных заведений, в том числе 1 050 школ. На учебу должны выйти в этом году больше 993 тысяч учащихся. Из-за коронавируса большинство праздничных линеек пройдут на открытом воздухе. Только в 10 учебных заведениях они состоятся в классах.

Горелых напомнил, что, если кто-то заметит в День знаний подозрительные транспортные средства или лица, то они могут анонимно обратиться в органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8(343) 358-71-61.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка