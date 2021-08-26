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Общество26 августа 2021 9:48

В Екатеринбурге регоператор объявил охоту на нелегальных перевозчиков мусора

За видео с автомобилем, не принадлежащем «Спецавтобазе», обещают заплатить
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Автомобиль, груженый строительными отходами, стоял вблизи бункера для ТКО на Комвузовской, 21 Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Автомобиль, груженый строительными отходами, стоял вблизи бункера для ТКО на Комвузовской, 21 Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В Екатеринбурге региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» объявил охоту на нелегальных перевозчиков мусора. «Газель» с логотипом организации, не принадлежащую ей, заметил накануне водитель предприятия возле бункера для отходов на Комвузовской, 21.

- Эта точка является у города проблемной: объем мусора здесь вдвое больше, чем должен быть по расчетам, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. - Нам приходится вывозить не один, а два и даже иногда три раза в день. Причиной постоянных переполнений является именно работа «серых» перевозчиков.

Как рассказали в ИА «Уральский меридиан», регоператор обещает выплатить одну тысячу рублей тем, кто снимет на видео нелегальных перевозчиков. В «Спецавтобазе» обещают, что все видеоматериалы с нарушителями, которые поступят к ним, передадут в полицию и прокуратуру. Прислать их можно по WhatsApp и Viber по номеру 8-912-6900-700.