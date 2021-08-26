На Урале сборы детей в школу подорожали на 3%

Портфели на Урале в 2021 году подорожали на 2%
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области в 2021 году собрать ребенка к 1 сентября стало на 3% дороже, чем в прошлом году. За минимальный набор одежды и канцелярских принадлежностей на Урале родители отдали 15 929 рублей (на 484 рубля больше), сообщает Центробанк.
- В набор включили почти два десятка предметов – повседневную, а также спортивную одежду и обувь, учебные пособия, канцелярские принадлежности и, конечно же, портфель, - говорится в сообщении.
Сильнее всего из канцелярии подорожали шариковые ручки, фломастеры и тонкие тетради. Они вросли в цене на 8%. Портфели подорожали на 2%, альбомы для рисования – на 3%. А вот карандаши подешевели на 2%.
По данным Центробанка, канцтовары выросли в цене из-за удорожания полимерных материалов, бумаги и картона, которые используются для их производства. Также сказалось нарушение глобальных логистических цепочек.
- Детские спортивные костюмы и обувь подорожали на 6–11%, что связано с перебоями в их производстве и поставках из-за роста заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии, где производят большую часть такой продукции, - рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.
При этом по данным Росстата, в среднем детская одежда в Свердловской области подорожала на 3%. Некоторые ее виды даже стали дешевле. В 2021 году блузку и платье для школьницы можно купить на 4% дешевле, чем год назад. Юбка упала в цене на 1%. Ботинки для детей подорожали только на 0,5%.
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