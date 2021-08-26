В Свердловской области бушуют 60 лесных пожаров

Спасатели отмечают, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области действуют 60 лесных пожаров, из которых 35 уже локализовали. Спасателям удалось ликвидировать за минувшие сутки 14 возгораний, сообщает ГУ МЧС региона.

- Сухая, ветреная погода и труднодоступная местность, на которой действуют лесные пожары осложняют тушение, - говорится в сообщении.

Самые крупные возгорания расположены в лесничествах на территории Пышминского городского округа. Там огонь охватил 3 572 гектара, площадь активного горения составляет 5,48 гектара. В Первоуральском городском округе горит лес площадью в 760,9 гектара, площадь активного горения - 1,14 гектара.

Еще один очаг огня находится в Ревдинском городском округе. Там огонь охватил 235,2 гектара, а площадь активного горения составляет 0,45 гектара. При этом активно горят в Свердловской области 10,19 гектара леса. Спасатели отмечают, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Пожарные вместе с работниками Уральской авиабазы охраны лесов выставляются пожарные посты. Также они создают минерализированную полосу, чтобы не допустить переход огня на населенные пункты. Для мониторинга обстановки в зоне горения используют беспилотные летательные аппараты.

Сейчас в тушении лесных пожаров от МЧС задействованы 309 человек личного состава и 34 единицы техники. На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

Также спасатели искали причины возникновения пожаров и виновных в них. Всего вынесено три определения о возбуждении административных расследований, составлено восемь протоколов об административных правонарушениях требований пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесной пожар подошел вплотную к Первоуральску. Часть жителей эвакуировали (подробнее)

Из-за лесного пожара под Первоуральском начали эвакуировать население. Свои дома покинули уже 56 человек (подробнее)

Вертолет МЧС начал тушить пожар под Первоуральском. Для разведки обстановки в зоне огня используют беспилотные летательные аппараты (подробнее)