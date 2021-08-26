На Урале вынесли приговор виновнику аварии, в которой погибли две девушки

Смертельная авария произошла в мае этого года Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Талице Свердловской области вынесли приговор 34-летнему виновнику аварии, в которой погибли две девушки, и одна получила тяжкий вред здоровью. ДТП произошло 2 мая 2021 года на трассе «Бутка-Трехозерная». «Тойота» с пьяной компанией и Николаем Трофимовым за рулем улетела в кювет и перевернулась по пути из магазина, в который они ездили за алкоголем.

- На обратном пути в ночное время водитель на скорости около 100 км/час не справился с управлением и при проезде поворота дороги допустил выезд в кювет и столкновение с бетонным элементом водоотводной трубы, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Суд признал Николая Трифонова виновным по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человеку и смерть двух лиц). Мужчину приговорили к 9 годам исправительной колонии общего режима, а также лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.