В Свердловской области прививку от коронавируса можно в 9 выездных пунктах

Чтобы поставить прививку от коронавируса, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от COVID-19. 26 августа поставить прививку можно в восьми торговых центрах и екатеринбургском цирке, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43

- с 10:00 до 15:00 ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46

- с 12:00 до 20:00 ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева

- с 10:00 до 20:00 ТЦ «МЕГА»на улице Металлургов, 87

- с 12:00 дот 18:00ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133

- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б

АСБЕСТ

- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО» на улице Ленинградская, 26/2

СЕРОВ

- с 09:00 до 18:00 КТ «Родина» на улице Ленина, 179

Для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, не нужно предварительно записываться. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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