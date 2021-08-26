В Свердловской области прививку от коронавируса можно в 9 выездных пунктах

Чтобы поставить прививку от коронавируса, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от COVID-19. 26 августа поставить прививку можно в восьми торговых центрах и екатеринбургском цирке, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ЕКАТЕРИНБУРГ
- с 14:00 до 19:00 Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43
- с 10:00 до 15:00 ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46
- с 12:00 до 20:00 ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева
- с 10:00 до 20:00 ТЦ «МЕГА»на улице Металлургов, 87
- с 12:00 дот 18:00ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133
- с 10:00 до 14:00 ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- с 16:00 до 20:00 ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б
АСБЕСТ
- с 12:00 до 19:00 ТЦ «НЕБО» на улице Ленинградская, 26/2
СЕРОВ
- с 09:00 до 18:00 КТ «Родина» на улице Ленина, 179
Для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, не нужно предварительно записываться. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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