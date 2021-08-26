В Екатеринбурге будут судить мошенницу, обманувшую 16 пенсионеров

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 45-летнюю гражданку одной из стран ближнего зарубежья обвиняют в серии мошенничеств. По версии следствия, женщина обманула 16 пенсионеров, «заработав» на них больше 2,2 миллионов рублей. Она подходила к пожилым людям на улице и, представляясь дальней родственницей, просила одолжить ей денег. Так, например, злоумышленница обманула бабушку, подойдя к ней на улице Братской.

- Дама представилась дальней родственницей. Престарелая бабушка стала вспоминать, кем ей может приходиться незнакомка. При активной помощи «родственницы» пенсионерка пришла к выводу, что это сестра ее снохи, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Потерпевшая сама назвала ей имя, и женщина тут же подтвердила, что это она.

Злоумышленница пожаловалась бабушке, что у нее проблемы - на таможне якобы задержали товар, который ей нужен для работы и требуется заплатить пошлины на 200 тысяч рублей. Пожилая женщина, поверив «родственнице» пустила ее домой и отдала ей 100 тысяч рублей. Получив деньги, мошенница сразу же заторопилась уйти, а бабушка позвонила своему брату. Удивленный мужчина сообщил сестре, что их родственница находится дома и никуда оттуда не отлучалась. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- Сотрудникам уголовного розыска Екатеринбурга удалось установить личность обвиняемой в мошенничестве. Как выяснилось, к тому моменту подозреваемая уже была осуждена за аналогичные преступления, совершенные в Санкт-Петербурге. В марте 2021 года екатеринбургские сыщики прибыли в Северную столицу и задержали подозреваемую прямо на выходе из следственного изолятора, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция направила материалы уголовного дела в Ленинский районный суд. Обвиняемой в краже и мошенничестве женщине грозит до пяти лет лишения свободы.