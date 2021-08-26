В Свердловской области похолодает на 15 градусов

В Свердловской области обещают похолодание и кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане наслаждаются последними теплыми деньками. По словам синоптиков, на территорию региона вступил атмосферный фронт, который принесет похолодание и дожди. Осадки, правда, пройдут лишь местами, и класс высокой и чрезвычайной пожарной опасности в большинстве районов сохранится. Зато из-за смены направления ветра, с южного на северо-западное, на Урал поступит прохладный, менее задымленный природными пожарами воздух.

- На территорию Свердловской области вступил атмосферный фронт. В течение ближайших суток он опустится к южным границам нашей области, 27 августа пересечет территорию Южного Урала. Пройдут кратковременные дожди. Интенсивные осадки, скорее всего, выпадут очень локально, грозы могут сопровождаться шквалами и градом, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По данным синоптиков, температура воздуха опустится на 15 градусов. Последние деньки августа будут прохладными - в ночное время столбики термометров будут опускаться до +3 – +8 градусов, в дневное подниматься до +13– +18 градусов.

Также синоптики пообещали, что в первые дни осени значительных осадков не ожидается, а температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

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