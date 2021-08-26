В Екатеринбурге участок тепломагистрали на Ключевской модернизировали за 40 миллионов

На участке проложены новые трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля, укомплектованные датчиками влажности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 40 миллионов рублей модернизировали участок тепломагистрали М-27 по улице Ключевской, которая была введена в эксплуатацию в 1970 году. Работами занимались энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Для обеспечения безотказной работы тепловых сетей и улучшения качества теплоснабжения применялись современные технологии и материалы, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - На участке проложены новые трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля, укомплектованные датчиками влажности.

Специалисты заменили участок трубопровода протяженностью более 800 метров от перекрестка с улицей Крылова до дома № 27 по улице Токарей.

Отметим, что тепломагистраль о которой идет речь обеспечивает теплом и горячей водой часть Верх-Исетского района Екатеринбурга, в том числе 14 детских садов, 7 учебных заведений и 7 больниц.