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Общество26 августа 2021 5:29

В Екатеринбурге участок тепломагистрали на Ключевской модернизировали за 40 миллионов

Энергетики заменили участок трубопровода протяженностью более 800 метров
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На участке проложены новые трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля, укомплектованные датчиками влажности

На участке проложены новые трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля, укомплектованные датчиками влажности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 40 миллионов рублей модернизировали участок тепломагистрали М-27 по улице Ключевской, которая была введена в эксплуатацию в 1970 году. Работами занимались энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Для обеспечения безотказной работы тепловых сетей и улучшения качества теплоснабжения применялись современные технологии и материалы, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - На участке проложены новые трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативно-дистанционного контроля, укомплектованные датчиками влажности.

Специалисты заменили участок трубопровода протяженностью более 800 метров от перекрестка с улицей Крылова до дома № 27 по улице Токарей.

Отметим, что тепломагистраль о которой идет речь обеспечивает теплом и горячей водой часть Верх-Исетского района Екатеринбурга, в том числе 14 детских садов, 7 учебных заведений и 7 больниц.