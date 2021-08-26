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Общество26 августа 2021 0:26

В Свердловской области больше всего неизлечимых пациентов с онкологией

Четвертая стадия болезни у 4 280 человек
Алена ЗАХАРОВА
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Свердловская область на первом месте по наибольшему количеству граждан с впервые выявленной онкологией

Свердловская область на первом месте по наибольшему количеству граждан с впервые выявленной онкологией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявлено больше всего больных онкологией в четвертой стадии, которая считается неизлечимой. С за полгода, января по июнь 2021 года количество пациентов диагнозом «онкология» в четвертой стадии, который поставили впервые, составило 4 280 человек. Всего в стране — 46 293 человека. Об этом сообщает Счетная палата Российской федерации в отчете о деятельности в ФОМС.

Более того регион на первом месте по наибольшему количеству граждан с впервые выявленной онкологией в нулевой стадии. Всего по стране — 33 034 человека.

- Таким образом, на ранних стадиях (0-я, I и II стадии) выявлены онкологические заболевания у 41,2 % пациентов (237 464 пациента), — говорится в сообщении Счетной палаты.