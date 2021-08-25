Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 23:56

Екатеринбургский митрополит презентовал новый учебник для школ Свердловской области

Пособие «Основы православной культуры» будет представлено в 49 тысячах экземпляров
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Издание было разработано по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Издание было разработано по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) презентовал на заседании Семнадцатого Съезда законоучителей Екатеринбургской митрополии учебник «Основы православной культуры». Пособие поступит в школы Свердловской области. Для областных школ подготовлено около 49 тысяч экземпляров. Также эти книги будут доступны в регионах, которые вошли в «пилотную» программу.

- С одной стороны, этот учебник войдет в серию уже выпущенных четырех учебников, которые имеют соответствующие разрешительные документы. Но поскольку он свежий, написан только сейчас с учетом и сильных, и слабых сторон предшествующих учебников, я полагаю, что он будет достаточно интересным,— сказал глава Екатеринбургской митрополии.

Издание было разработано по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова Синодальным отделом религиозного образования, который возглавляет митрополит Евгений, - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.