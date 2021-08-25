Апелляции убийц Ксении Каторгиной направили на рассмотрение в Санкт-Петербург

Свердловский областной суд направил дело на обжалование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении осужденных Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и Екатерины Меньшиковой, которые в октябре 2019 убили Ксению Каторгину из-за машины Audi, направлено на обжалование во Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

Апелляционные жалобы на приговор подали три адвоката осужденных и сама Меньшикова, - об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, 25 июня 2021 года суд вынес приговор. Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии строгого режима. Михаилу Федоровичу - 20 лет колонии, первые пять лет он будет находиться в колонии строгого режима. Екатерину Меньшикову, помимо убийства Ксении Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему 80-летнему дедушке. В общей сложности её приговорили к 17 годам колонии. Также Федорович и Ахметвалиев должны заплатить матери убитой девушки по 2 миллиона рублей, Меньшикова - 1,5 миллиона рублей.