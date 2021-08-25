Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти девочки в Нижнем Тагиле

Ранее Дзержинский отдел СКР по Нижнему Тагилу прекратил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал, чтобы свердловские следователи доложили о принятых решениях после прекращения уголовного дела по факту гибели восьмилетней девочки в Нижнем Тагиле. Тогда на голову ей упал металлический смеситель, который скинул шестилетний мальчик с балкона. Школьница умерла в больнице. Трагедия произошла два года назад, 1 июня 2019 года.

- Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о принятых процессуальных решениях следственными органами СУ СК России по Свердловской области по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности 8-летней девочке из Нижнего Тагила, — сообщили пресс-службе Следственного комитета России.

Это не первый раз, когда Бастрыкин запрашивает информацию о ходе этого расследования. Ранее Дзержинский отдел СКР по Нижнему Тагилу прекратил уголовное дело из-за с отсутствия состава преступления.