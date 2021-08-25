В Свердловской области модернизируют 26 отделений почты

Почта России модернизировала 26 отделений в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Почта России модернизировала 26 отделений в Свердловской области, 9 из которых находятся в Екатеринбурге.

22 отделения уже приступили к работе после ремонта. Отделения в Богдановиче и Старопышминске откроются в конце недели. Еще в двух отделения Екатеринбурга на Мельковской, 2б и Попова, 7 модернизация завершится в сентябре. Здесь пройдет полная перепланировка отделений, производственных помещений и зоны обслуживания клиентов. Боле того, будут обновлен фасад здания. Эти почтовые отделения станут офисами нового формата.

В двух отделениях уральской столицы на на Тбилисском бульваре,3 и Проезжей, 105 установили вертикальные по подъемники, для людей с ограниченными возможностями. Точно такиеже поставили в отделениях 622022 и 622001 Нижнего Тагила.Платформа подъемника безопасна во время использования. Она имеет рифелное покрытие и специальное ограждение.

- Помимо установки подъемников и пандусов офисы оснащают и другими элементами доступной среды: удобной входной группой, тактильной плиткой, информационными табличками со шрифтом Брайля – сообщили в пресс-службе Почты России.

Большая часть почтовых офисов отремонтирована по государственной программе «Доступная среда».