Свердловской области на расселение аварийных домов выделали почти 1,4 миллиарда из федерального бюджета

На расселение аварийных домов выделали почти 1,4 миллиарда из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области на ускоренное расселение аварийного жилья в регионах и строительство объектов инфраструктуры в 2022-2023 годах выделали почти 1,4 миллиарда из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

- Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир. И как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру, - сообщил Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте кабинета министров. В нем сообщается, что из резервного фонда будет направлено 19,7 млрд рублей для регионов России. Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».