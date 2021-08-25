В Екатеринбурге улица Щорса встала в пробку из-за массовой аварии

Из-за чего именно случилась авария, и кто стал виновником происшествия, пока неизвестно Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в районе метро «Ботаническая» образовалась большая пробка в сторону центра из-за массовой аварии с участием сразу четырех автомобилей. Столкнулись две иномарки Kia, Mercedes и Hyundai.

Из-за чего именно случилась авария, и кто стал виновником происшествия, пока неизвестно.

- Большая авария и огромная пробка в сторону центра. Вся улица Щербакова встала в затор – прокомментировал ДТП читатель «КП-Екатеринбург».

Столкнулись сразу четыре автомобиля Фото: Олег ГАЛИМОВ

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали раскрыть подробности аварии позже.