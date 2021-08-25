В Свердловской области выписано более 1000 предостережений за нарушения правил проезда спецтехники во дворы домов

В правилах противопожарной безопасности четко обозначены требования о беспрепятственном проезде спецтехники к дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области более пяти тысяч рейдов провели инспекторы пожарного надзора при проверке правил пожарной безопасности и проезда специализированной техники во дворы к многоэтажным зданиям. За это время пожарные выписали более 1000 предостережений в адрес собственников, ТСЖ, управляющих компаний.

- Основные нарушения - несогласованные перепланировки в зданиях, шлагбаумы, открытие которые никто не контролирует, либо они не соединены с установленными в здании системами автоматической противопожарной сигнализации, - рассказал инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Андрей Ушаков.

С 1 января 2021 года в правилах противопожарной безопасности четко обозначены требования о беспрепятственном проезде спецтехники к дому. Чаще всего инспекторы сталкиваются с отсутствием контроля за открываем шлагбаума и нарушениями парковки автомобилей во дворе и с заужением проезда.