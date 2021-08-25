Уральская прокуратура проверяет эвакуацию людей из зоны лесного пожара под Первоуральском

По предварительной версии, серьезный пожар возник из-за непотушенного костра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проконтролирует соблюдение прав детей и взрослых, которых эвакуировали из-за лесного пожара, возникшего в деревне Хомутовка под Первоуральском. Установлено, что около населенного пункта на площади в четыре гектара вспыхнул природный пожар. Из опасной вывезли жителей СНТ, а также постояльцев профилактория «Лесная сказка».

- На место происшествия выехала и.о. прокурора Первоуральска. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также о защите населения и территорий от лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Известно, что детей перевезли в ДК «Огнеупорщик» в Первоуральске, откуда их забрали родители. По предварительной версии, серьезный пожар возник из-за непотушенного костра.