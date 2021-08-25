Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 20:34

В Свердловской области начали подготовку бюджета на 2022 год

Заседания согласительных комиссий пройдут с 13 по 24 сентября
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании проекта бюджета Свердловской области на 2022

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании проекта бюджета Свердловской области на 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании проекта бюджета Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В документе, который подписал глава региона, определи даты процедур для муниципалитетов, план мероприятий по составлению проектов бюджетов Территориального фонда обязательного медицинского страхования и состав согласительной комиссии.

С 13 по 24 сентября запланированы заседания согласительных комиссий, в которые войдут финансисты, представители отраслевых ведомств региона и депутаты законодательного собрания.

Все процедуры пройдут в режиме видеоконференций. Как было в прошлом году.