В Свердловской области начали подготовку бюджета на 2022 год

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании проекта бюджета Свердловской области на 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании проекта бюджета Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В документе, который подписал глава региона, определи даты процедур для муниципалитетов, план мероприятий по составлению проектов бюджетов Территориального фонда обязательного медицинского страхования и состав согласительной комиссии.

С 13 по 24 сентября запланированы заседания согласительных комиссий, в которые войдут финансисты, представители отраслевых ведомств региона и депутаты законодательного собрания.

Все процедуры пройдут в режиме видеоконференций. Как было в прошлом году.