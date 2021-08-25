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Общество25 августа 2021 20:16

В Свердловской области выделят 3.4 миллиона рублей на ремонт моста через реку Пышму

Деньги выделят из резервного фонда правительства Свердловской области
Алена ЗАХАРОВА
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Часть средств на ремонт моста есть в бюджете муниципалитета, но благодаря поступлению денег из областной казны

Часть средств на ремонт моста есть в бюджете муниципалитета, но благодаря поступлению денег из областной казны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области на ремонт моста через реку Пышму возле села Яр в Тугулымском городском округе выделят 3,4 миллиона рублей из резервного фонда правительства Свердловской области. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Аварийный мост связывает село и дорогу с ближайшим крупным поселком Юшала. Это единственная дорога по которой могут проехать пожарные и медики в село. Более того, на противоположном берегу реки находятся покосы и места выпаса скота. Без моста жителя Яра приходится делать крюк в 60 километров.

Деревянный мост построили в 2006 году, за 15 лет эксплуатации сооружение пришло в аварийное состояние. Администрация городского округа была частично демонтировала его - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заместитель главы администрации Тугулымского района Сергей Уткин, сообщил, что часть средств на ремонт моста есть в бюджете муниципалитета, но благодаря поступлению денег из областной казны, мост планируется восстановить до конца года.