Пожар на озере Глухое под Первоуральском удалось локализовать

По словам главы региона, теперь виновных в пожарах будет искать полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасателям Свердловской области удалось локализовать крупный пожар у озера Глухое под Первоуральском. Об этом сообщил глава региона Евгений куйвашев. Губернатор заявил, что уже завтра планируется локализовать и ликвидировать пожар под Ревдой, из-за которого движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень» пришлось перекрыть на несколько часов.

- Сегодня ситуацию усложнил новый пожар в районе деревни Хомутовка. Кто-то развел костер и, судя по всему, не потушил его. Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, - прокомментировал ситуацию Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, теперь виновных в пожарах будет искать полиция, а следователи установят настоящую причину возгораний.