Причиной пожара в деревне Хомутовка под Первоуральском стал непотушенный костер

По словам Евгения Кувашева, он получает оперативную ситуацию от спасателей каждые 30 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной крупного лесного пожара под деревней Хомутовка мог стать непотушенный костер. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сотрудники МЧС прислали ему видео, на котором видно, откуда началось возгорание. На том месте неизвестные развели костер, умышленно это было или нет, пока неизвестно.

- Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, а другие люди могут остаться без домов. Я бы сгорел от стыда. В причинах пожара еще разберутся следователи. Виновных найдут, - написал глава региона в своем Instagram.

По словам Евгения Кувашева, он получает оперативную ситуацию от спасателей каждые 30 минут. Пожар на озере Глухое удалось локализовать, планируется, что пожар под Ревдой у Волчихинского водохранилища, из-за которого пришлось временно перекрыть трассу «Екатеринбург-Пермь», локализуют и ликвидируют уже завтра.

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