Пожар под Первоуральском больше не угрожает населенным пунктам

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Свердловской области сообщили, что крупный лесной пожар под Первоуральском не представляет опасности базам отдыха и другим пунктам под деревней Хомутовка, угрозу распространения огня сняли.

- Вертолет совершил 18 сбросов воды в район садовых товариществ №79 и 82, после чего отправился в пункт постоянной дислокации. Работники Авиалесоохраны продолжают тушить локальные очаги возгорания лесного настила, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас на месте возгорания работают девять единиц техники, а также 26 человек личного состава. Напомним, ранее стало известно, что из-за сильного лесного пожара, который разгорался в деревне Хомутовка под Первоуральском, к эвакуации готовили оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в котором находятся 75 человек, из них 45 детей.