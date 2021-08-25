В Екатеринбурге 12-летний школьник пострадал, угодив под колеса легковушки

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 12-летний мальчик попал под колеса отечественного «ВАЗа», который ехал территории, прилегающей к торговому центру. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы школьника увезли в больницу. Как выяснилось позже, подросток гулял в компании своих товарищей.

- Машиной управлял 32-летний мужчина, имеющий шестилетний стаж управления, он пояснил, что ребенок резко вышел перед его автомобилем, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В инциденте также будет разбираться подразделение по делам несовершеннолетних, а автоинспекторам предстоит выяснить настоящую причину происшествия.