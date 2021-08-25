В Нижнем Тагиле освятили крест и купол новой часовни у дворца культуры «Юбилейный»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в сквере у дворца культуры «Юбилейный» прошла церемония освещения креста и купола для возведенной там часовни, названной в честь Демидовых. В торжественном мероприятии принял участие глава города Владислав Пинаев.

- Это очень важное событие для всех верующих. Появление здесь часовни позволит нам восстановить историческую справедливость и отдать дань памяти династии Демидовых, - отметил преосвященный Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский.

Примечательно, что часовню построили за счет благотворительных средств. Напомним, раньше на месте ДК «Юбилейный» располагалась Выйско-Никольская церковь, ее построили в 1835 году сыновья Николая Демидова, сооружение просуществовало до 1963 года, после этого его снесли.