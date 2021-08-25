Екатеринбурге появились рисунки с котом в стиле «мурреализм»

Автор – латвийский художник Dailypurrr известен своими рисунками и фотографиями котов/Фото: пресс-служба фестиваля "Стеннография"

В Екатеринбурге фестиваль уличного искусства «Стенограффия» представил новый арт-объект. В новом проекте художник решил вынести мемы про котов на улицы города, а стиль, в котором нарисованы изображения, назвали «мурреализм».

Рисунок, который разместился на проспект Космонавтов, 104, имеет реального прототипа. Он посвящен коту-герою, который боролся за свою жизнь. Это кот Илларион, который попал в приют «Клякса» с травмами, не совместимыми с жизнью, но врачам и волонтерам удалось спасти Ларри.

- Это проект в поддержку приюта для травмированных животных «Клякса», созданный волонтерами фестиваля и популярным в Инстаграме художником Dailypurrr, – рассказали организаторы фестиваля.

Автор – латвийский художник Dailypurrr известен своими рисунками и фотографиями котов. Он изображает животных в линейном стиле с минимальным количеством деталей, выделяя только самые яркие черты. Такие изображения художник называет «мурреализмом».