На горе Качканар на площади в 137 гектаров локализовали лесной пожар

На горе Качканар локализовали крупный лесной пожар площадью 137 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горе Качканар локализовали крупный лесной пожар площадью 137 гектаров. Сейчас угрозы для населенных пунктов нет, ситуация находится под контролем. На месте работает спецтехника МЧС, которая тушит низовой пожар и окапывает поселок бульдозерами. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на мэра Нижней Туры.

- Сил и средств для тушения хватает. Сейчас на месте находятся автоцистерны, тягачи, тракторы. Территория задымлена, но за состоянием воздуха следят профильные ведомства, - рассказывает Алексей Стасенок.

Напомним, в среду, 25 августа 2021 года, лесные пожары подошли вплотную к Первоуральску. Дым виден из любой точки города. Из-за пожара в Первоуральском городском округе из деревни Хомутовка начали эвакуировать население. На данный момент из садового товарищества №82 вывезены 56 человек, включая 8 детей.