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Общество25 августа 2021 17:41

В Каменске-Уральском ребенок-инвалид добился получения лекарств после вмешательства прокуратуры

Маленький пациент должен получить незарегистрированный в России препарат
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Прокурор Каменска-Уральского направил иск, согласно которому мальчика обязаны обеспечить необходимыми лекарствами

Прокурор Каменска-Уральского направил иск, согласно которому мальчика обязаны обеспечить необходимыми лекарствами

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Каменске-Уральском ребенок, страдающий редким заболеванием, смог получить необходимый минимум лекарств после вмешательства прокуратуры. Установлено, что он он нуждается в препаратах, которые не зарегистрированы на территории России, что нарушало права маленького пациента.

- Консилиум врачей «Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» разрешил к индивидуальному ввозу и применению незарегистрированный на территории Российской Федерации лекарственный препарат для несовершеннолетнего пациента, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор Каменска-Уральского направил иск, согласно которому мальчика обязаны обеспечить необходимыми лекарствами, и эти требования были удовлетворены полностью. Теперь он получит необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве.